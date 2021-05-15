الحكومة الليبية تبحث الأوضاع الأمنية في إقليم فزان

تعقد حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قاعدة تمهنت الجوية، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الأوضاع في إقليم فزان تحت شعار ”من أجل ليبيا نحمي حقوق فزان لمناقشة الأوضاع الأمنية والمعاشية“.

وقال علاء البوعيشي، مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، إن ”عددا من المسؤولين سيحضرون الاجتماع لبحث الأوضاع الأمنية المعيشية في فزان“.

وأضاف البوعيشي أن ”نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ونائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن منطقة فزان، سيشاركون في الاجتماع“.

ويأتي عقد الاجتماع عقب تذمر واسع من سكان إقليم فزان من تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية والصحية، وانقطاع الوقود عن الإقليم الواقع جنوب ليبيا.

ونظم سكان في مدينة سبها عاصمة إقليم فزان مظاهرة، في وقت سابق؛ اتهموا فيها حكومة عبدالحميد الدبيبة بإهمال الإقليم وتركه يغرق في المشاكل.