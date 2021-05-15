10 ملايين دولار خسائر القطاع الزراعي في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة ،اليوم السبت، إن الحصيلة الأولية لأضرار قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني الناجمة عن العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي تزيد عن 10 مليون دولار.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن من المتوقع أن تتضاعف الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، نتيجة لتواصل القصف المركز لمئات الدونمات وعشرات المنشآت الزراعية

وقالت إن طواقمها الفنية والإدارية في مديريات الزراعة الخمسة في قطاع غزة ما زالت تتابع عمليات إحصاء الأضرار الأولية بالتواصل مع اللجان المحلية والمزارعين الرياديين، وذلك لحصر والتقييم إلى حين توقف العدوان لمعاينة الأضرار على أرض الواقع.

وأوضحت الوزارة أن الأضرار تمثلت بتلف مباشر للأراضي المزروعة بالخضراوات وتدمير كلي و جزئي للبنية التحتية الزراعية من (خطوط ناقلة وشبكات ري بالإضافة للآبار الزراعية وخزنات المياه والمشاتل).

فضلاً عن الأضرار التي لحقت بحقول القمح ومزارع تربية الدواجن والثروة الحيوانية بشكل عام، وعدم تمكن المزارعين من الوصول لممارسة عملياتهم الزراعية وتسويق منتجاتهم، علماً أن كثير من المزارعين الذين اضطروا للوصول إلى أراضيهم تم استهدافهم داخل أراضيهم.

وحذرت الوزارة من حدوث كارثة حقيقية في قطاع الإنتاج الحيواني بسبب استمرار إغلاق المعابر، منوهة إلى أن الأعلاف الخاصة بالدواجن والأغنام والأبقار لا تعد تكفي بالمطلق لتغذية الحيوانات.

وفيما يخص قطاع الصيد، فقد نوهت الوزارة إلى أن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير من الخسائر المباشرة والمتمثلة في الانقطاع عن العمل داخل البحر، إضافة إلى ذلك الخسائر اليومية و التي تقدر بنصف مليون دولار من المنتجات النباتية والأسماك التي لم يتم تصديرها بشكل يومي نتيجة إغلاق المعابر.