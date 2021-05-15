الشؤون الإسلامية تغلق 13 مسجداً في 6 مناطق

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 98 يوماً 1188 مسجداً ، فيما تم فتح 1173 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ثمانية بمنطقة القصيم ومسجد واحد في مناطق الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، فيما إعادة فتح 5 مساجد أربعة منها في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة عسير.
وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما دعت الجميع في حال رصد أي مخالفات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الاحترازات بالتواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 1933 .
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