4400 خطوة يومياً تقيك من الأمراض الخطيرة

أظهرت دراسة حديثة أن المشي 4400 خطوة في اليوم يكفي للوقاية من الأمراض الخطيرة بخلاف ما كان يعتقد في السابق.

ووجدت مراجعة لفوائد المستويات المختلفة من النشاط البدني بواسطة خبراء من جامعة هيرتفوردشاير البريطانية أن الهدف الكلاسيكي الذي ينصح به ويبلغ 10 آلاف خطوة قد يكون مبالغاً فيه.

ويمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف وأنواع معينة من السرطان، ويمكن أن يحسن حالات بعض المرضى مثل مرضى السكري من النوع الثاني.

ويستغرق الشخص العادي حوالي ساعتين من المشي يومياً للوصول إلى هدف 10000 خطوة، ولكن حوالي 53 دقيقة فقط للوصول إلى 4400 خطوة.