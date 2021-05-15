العدوان الإسرائيلي يفاقم أزمات الدفاع المدني في غزة

قال رائد الدهشان، الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني، إن العاملين بهذا المرفق يواجهون تحديات كبيرة لإنقاذ المواطنين الفلسطينيين تحت الأنقاض في غزة.

وأوضح الدهشان، خلال مداخلة هاتفية بقناة الغد، اليوم السبت، أن مؤسسة الدفاع المدني خصصت رقمًا مجانيًا لغرفة العمليات للإبلاغ عن الكوارث التي خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة في البحث عن الشهداء والمصابين تحت الأنقاض، وإخماد الحرائق المشتعلة جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وأكد أنه تم توزيع فرق الدفاع المدني على كافة المناطق ضمن خطة طوارئ حسب الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يعاني من شح الموارد منذ ما يقرب من 15 عاما، وقال “نواجه أعطال السيارات أثناء عمليات الإنقاذ، لكننا نواصل تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني، أنه تم التنسيق مع البلديات ووزارة الأشغال لاستمرار العمل على أكمل وجه وفقًا للإمكانيات المتاحة لدينا.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 140 شهيدا.

وشيع أهالي غزة جنازات 11 شهيدا، من بينهم أطفال قتلتهم قوات الاحتلال في غارات أمس.

يأتي هذا بينما أعلنت شركة الكهرباء تعطل 8 خطوط ناقلة للتيار لغزة من أصل 10 خطوط وحذرت الشركة من انهيار القطاعات الحيوية في غزة نتيجة نقص الطاقة.