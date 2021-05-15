مظاهرات في تونس دعما للفلسطينيين

تظاهر العشرات من التونسيين، اليوم السبت، دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل. ودعا الاتحاد التونسي للشغل وعدد من المنظمات إلى مظاهرات حاشدة للتنديد بما يواجهه الشعب الفلسطيني من انتهاكات. ورفع المشاركون خلال المظاهرة الأعلام الفلسطينية وشعارات منددة بالعدوان الاسرائيلي, كما ندد المتظاهرون بجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المتظاهرون بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وإلزامها باحترام القانون الدولي والكف عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. يتزامن ذلك مع ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 140 شهيدا. كما شيّع أهالي غزة 11 شهيدا بينهم أطفال قتلتهم قوات الاحتلال في غارات أمس. وفي نابلس بالضفة الغربية تم تشييع شهيد في جنازة شعبية كبيرة، حيث ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والضفة الغربية والقدس.

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