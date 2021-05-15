12 قتيلاً على الأقل إثر إعصارين في الصين

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 400 آخرون بجروح، في مدينتي ووهان وسوتشو وسط وشرق الصين. وأعلنت السلطات الصينية اليوم أن رياحا تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة ضربت مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد. من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضاً أمس الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.

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