مستجدات “كورونا”.. تسجيل 837 إصابة جديدة وشفاء 1012حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 837 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 432269 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7147 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1012 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 416759 حالة، لافتة إلى أن هناك 8363 حالة نشطة حالياً، من بينها 1331 حالة حرجة.