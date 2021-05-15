فنون أبها تحيي ليالي العيد

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أحيت جمعية الثقافة والفنون بأبها عيد الفطر المبارك بفعاليه” عيدنا أحلى”التي شارك فيها الشاعر ظافر العمري والشاعر سعد بن رمثه و المهتم بالموروث الشعبي عيسى النجيمي وأدارها محمد الربيعان وذلك عبر الإتصال المرئي.
وتحدث المشاركون عن العيد و مظاهره الاحتفالية قديماً لدى قبائل منطقة عسير والتي تتشارك في المظاهر من ممارسة الفنون الشعبية وأحياء ليالي السمر بفنون العرضة واللعب والخطوة والقزوعي والدمة.
وقدم العمري وبن رمثه و النجيمي عدة مشاركات شعرية شملت الألحان الشهيرة من الدمة والخطوة واللعب الشهري.
وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية جاءت لمشاركة الجماهير مشاعر الفرح والاستمتاع بالفنون الشعبية بحضور أسماء بارزة في هذا المجال حققوا حضورا متميزا في الساحة و أسهموا في الحفاظ على الموروث الذي تتشتهر به منطقة عسير عبر مشاركاتهم المتواصلة و المتعددة في الاحتفالات والمناسبات .
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