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بدأت Geely الصينية باستقبال طلبات الشراء لسيارة Preface الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها من بين أقوى المنافسين لسيارات Camry الشهيرة من تويوتا.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي كبير يشبه تصميمه بعض الشيء سيارات Mondeo من الفئة الخامسة من فورد، مزين بشبك أمامي عريض مطلي بالكروم وبمصابيح أمامية وخلفية مميزة التصميم تعمل بتقنيات LED الحديثة.
ويبلغ طول هذه السيارة 4 أمتار و63 سنتيمترا، وعرضها 182 سم، وارتفاعها 146 سم، أما قمرتها فجهزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، والعجلات المخصصة لها أتت بأقراص من الكروم بمقاس 16 و17 إنشا.
كما حصلت المركبة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى شاشة لمسية كبيرة، وأنظمة تبريد وتدفئة للمقاعد، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة لتثبيت السرعة والحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وجهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.
وستطرح منها عدة نسخ في الأسواق العالمية، منها نسخة ستجهز بمحرك بنزين بسعة 1.5 ليتر بعزم 114 حصانا، سيعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بست مراحل، كما ستكون هناك نسخ مجهزة بمحركات توربينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصميمها مذهل: “قاتلة Camry” الصينية تستعد لغزو الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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