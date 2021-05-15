الجامعة العربية: الاعتداءات الوحشية أسهمت في تعرية إسرائيل أمام الرأي العام العالمي

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الخليج – واس: عدّ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتي كان من بين ضحاياها عدد من الأطفال، أسهمت في تعرية الاحتلال بشكل كبير أمام الرأي العام العالمي.
وأفاد أبو الغيط – في تصريحات صحفية اليوم – أن المجتمع الدولي أصبح مدركاً بشكل متزايد لدور المستوطنين المتطرفين، الذين تتبنى الحكومة الإسرائيلية أجندتهم، في إذكاء الأوضاع بالقدس، بما قاد إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير في الأراضي المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لهجمات غاشمة في استعراض فجٍ للقوة.
ودعا أبو الغيط مجدداً إلى وقف فوري للاعتداءات على القطاع، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتصرف وفق أجندة انتخابية داخلية، وأنها تُقامر بإشعال الأوضاع في المنطقة كلها، بسبب تعمدها إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية تعزيزاً لمكانتها الداخلية، واصفاً هذا النهج بـ”المشين وغير المسؤول”.
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