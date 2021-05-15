الوحدة يسقط الفتح وينعش آماله في البقاء

انعش الوحد آماله في البقاء في الدوري بعد ة فوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للوحدة كلاً من ديمتري (10)، وأيمن الخليف (39)، وحسين العيسى (87)، فيما سجل للفتح مراد باتنا (20)، كويفا (37).

بهذه النتيجة ارتفع الوحدة برصيده من النقاط إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الفتح عند 38 ليبقى في المركز السابع في ترتيب الدوري.