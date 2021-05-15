منسق السلام بالشرق الأوسط يدعو لحماية المدنيين وخاصة الأطفال في فلسطين

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الخليج – واس: دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى حماية المدنيين والأطفال بشكل خاص، في أعقاب مقتل ثمانية أطفال فلسطينيين في قطاع غزة الليلة الماضية جرّاء غارات جوية إسرائيلية.
وأعرب المنسق الخاص ,عبر حسابه الرسمي في “تويتر”, عن جزعه من الغارة الجوية الإسرائيلية على غزة التي أدت إلى مقتل ثمانية أطفال فلسطينيين في مخيم الشاطئ, مشيراً إلى أنه منذ 10 مايو الجاري، استشهد 40 طفلاً في غزة جراء الغارات الإسرائيلية.
وأكد وينسلاند, ضرورة ألا يكون الأطفال هدفاً للعنف، وألا يتعرضوا للأذى، داعياً لتوقف الأعمال العدائية على الفور.
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