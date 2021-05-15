البيت الأبيض: بايدن أكد لعباس دعمه لحل الدولتين كأفضل حل دائم للصراع

في اتصال هو الأول من نوعه منذ دخوله إلى البيت الأبيض، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس الأميركي جو بايدن، في خضم التصعيد الكبير بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في بيان رسمي للرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس الأميركي أكد لعباس أن واشنطن تبذل جهودا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق التهدئة.

كما شدد على ضرورة تحقيق التهدئة وخفض العنف في المنطقة، وفقا لـ”العربية”.

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني، جو بايدن لتدخل الإدارة الأميركية لوضع حد “للاعتداءات الإسرائيلية” على الفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أكد لوكالة فرانس برس “تلقى الرئيس أبو مازن اتصالا هاما من الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو الاتصال الأول من نوعه” بين الرئيسيين”.