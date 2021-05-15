يوفنتوس يكسب بطل الدوري الايطالي بثلاثية

أحيا يوفنتوس آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الثمين 3-2 على إنتر ميلان اليوم السبت، في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كما ضمن سبيزيا البقاء في دوري الدرجة الأولى بفوزه الثمين 4-1 على تورينو اليوم بنفس المرحلة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز أتالانتا على جنوى 4-3.