لأول مره في تاريخه .. ليستر بطل كأس الاتحاد

توج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت. ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

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