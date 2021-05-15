15 مايو، 2021 10:58 م الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 145 إضافة إلى 1100 جريح أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 145 إضافة إلى 1100 جريح، وفقا لـ”العربية”. وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/329301.html

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