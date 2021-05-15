ضمك يستمر في الدوامه بتعادله مع الاتحاد

ادرك الاتحاد التعادل مع مضيفه ضمك بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة” في أبها مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل لضمك أولاً مهاجمه الأرجنتيني زيلايا (7)، فيما أدرك التعادل للاتحاد رودريجيز (84).
بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 47 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابعوستكون مباراته القادمه مع أبها في أبها ورفع ضمك رصيده النقاط إلى 29 نقطة ليبقى في المركز الـ 15 في ترتيب الدوري وسيواجه في الحولة القادمه الوحدة في الشرائع .
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