الأردن: إسرائيل تلعب بالنار.. وخياراتنا مفتوحة في التعامل معها

أكدت الحكومة الأردنية، يوم الأحد، أن خيارات المملكة ”مفتوحة“ في التعامل مع إسرائيل، التي تخوض معركة ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتمارس انتهاكات في القدس والمسجد الأقصى.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، يوم الأحد، إن إسرائيل ”تلعب بالنار من خلال المساس بالمسجد الأقصى المبارك“.

وأضاف دودين لإذاعة ”حياة اف ام“ المحلية أن ”خيارات الأردن مفتوحة فيما يخص التعامل مع الاحتلال ولا شيء يقيّدنا“.

وتابع: ”ما يمس فلسطين يمس الأردن بشكل مباشر، والأردن وقَف مع الفلسطينيين منذ أن بدأ الاعتداء على الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك“.

وشدد على أن الأردن ”يستطيع القيام بكل ما يحقق للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وما يحفظ أمن الأردن“.

ويحمّل الأردن إسرائيل، مسؤولية التصعيد، محذرا من أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من التوتر.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال محادثات عبر الهاتف مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن إسرائيل ”تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجب وقفه عبر إنهاء الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي سببت التصعيد وتدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع“.

وطالب الصفدي بـ“ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ولوقف العدوان على غزة“.

وشدد على ”ضرورة إطلاق تحرك عاجل وفاعل لإنهاء الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كسبيل وحيد لتحقيق السلام“.