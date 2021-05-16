السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

أدان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقال التليفزيون الرسمي، إن وزير الخارجية السعودي طرد الفلسطينيين قسريا من المنازل في القدس الشرقية. وبدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد اليوم الأحد ، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك. ويرأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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