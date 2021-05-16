كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أنها تمكنت وبالتعاون مع مجموعة من المحامين المقدسيين، من تشكيل طاقم قانوني تطوعي، لمتابعة كافة الاعتقالات التي يتعرض لها المقدسيين، وكل من يُعتقل في القدس وضواحيها من أراضي عام 1948، أو من الضفة الغربية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن ارتفاع نسبة الاعتقالات والاعتداءات من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، كانت السبب وراء تشكيل هذا الجسم الوطني من القانونيين، والذي يضم حتى هذه اللحظة 42 محامياً من داخل وخارج الهيئة.
وبينت أن هذا الطاقم يعمل على مدار الساعة، ولديه الجاهزية التامة لمتابعة جميع عمليات الاعتقال فوراً، وأن عمله مجاني بالكامل ولا يتقاضى أي محامي منهم أي مقابل مادي، وبالإمكان الحصول على أرقامهم وعناوينهم من خلال التواصل مع مديريات الهيئة ومن خلال الوحدة القانونية.
وشكرت الهيئة هذا الطاقم الوطني، الذي بادر وتطوع للوقوف مع أبناء شعبه، فهذه الخطوة تعزز من التماسك الإجتماعي والوطني للكل الفلسطيني، داعية كافة القانونيين للسير في هذا النهج الذي يخدم شعبنا ويعزز نضاله وصموده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأسرى: تشكيل طاقم قانوني تطوعي يضم 42 محامياً لمتابعة الاعتقالات في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.