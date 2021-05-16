ناشطون أردنيون يدعون للاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في عمان

انطلقت دعوات من ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، للاعتصام، اليوم الأحد، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.
وسيجري التجمع أمام مسجد الكالوتي بالعاصمة عمان بالقرب من السفارة الإسرائيلية، الساعة السادسة مساءا بالتوقيت المحلي للأردن.
وجاءت دعوات الناشطين في المملكة، بهدف إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وإسقاط اتفاقية وادي عربة.
وجرى أمس السبت اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان لليوم السابع على التوالي، رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة
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