أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، اعتقال شخصين مسلحين بالسكاكين، قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن المشتبه فيهما عبرا الحدود أثناء الليل، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تستجوبهما، بحسب ”رويترز“.
من جانبه، ذكر موقع ”0404“ العبري، أن الشخصين اللذين عبرا الحدود، هما شابان أردنيان اجتازا الحدود أمس السبت بهدف الوصول إلى القدس.
وأوضح الموقع أن ”الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغا بوجود شخصين مشتبه فيهما في طريق يربط بين مستوطنة غلبوع ومدينة بيت شان-بيسان المحاذية للأغوار الشمالية الأردنية، وذلك بعد اجتيازهما الحدود بين الأردن وإسرائيل، فقامت محطة الشرطة في بيسان بإلقاء القبض عليهما“.
وأضاف الموقع، أنه ”بعد تفتيش الشابين عثر بحوزتهما على أدوات حادة، وتم تحويلهما لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للتحقيق معهما“.
ونشر الموقع صورة للشابين وللسكينين اللتين كانتا بحوزتهما، بحسب تأكيده.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها ”تتابع موضوع اعتقال مواطنين أردنيين في إسرائيل“، مشيرة إلى أن ”السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما“.
وكان آلاف الأردنيين تظاهروا قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، يومي الجمعة والسبت على التوالي، تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة والقدس في ظل التصعيد العسكري والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وحاول عدد من المتظاهرين الأردنيين عبور الحدود، لكن القوات الأردنية منعتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال مسلحين عبرا الحدود من الأردن.. وعمان تعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.