“داعش” يعلن مسؤوليته عن انفجار مسجد في كابول

الخليج – د ب أ: أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن انفجار وقع بمسجد في كابول أول أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة “باجوك” الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وكان 12 مصلياً قد قتلوا في الهجوم على المسجد في منطقة “شكر دارا” في كابول خلال صلاة الجمعة، وانفجرت القنبلة بعد وصول المصلين إلى المسجد لأداء الصلاة في اليوم الثاني من عيد الفطر.