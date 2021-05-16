بينهم 55 طفلا و33 سيدة.. 188 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي إلى 188 شهيدا من بينهم 55 طفلا و33 سيدة و1230 إصابة بجراح مختلفة.

وأفاد مراسل قناة “الغد” أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى استهداف موقع للفصائل الفلسطينية جنوب القطاع.

وقال إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف أرض زراعية في شرق عبسان الجديدة في خانيونس، إضافة لاستهداف منزلًا في محيط المجمع الإسلامي وسط محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إحصائية بحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال المكتب، إن طائرات الاحتلال ومدفعيته وبوارجه الحربية شنت أكثر من 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأضاف أن غارات الليلة الماضية بلغت أكثر من ١٥٥ غارة نفذتها طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، وتركز القصف وسط مدينة غزة وجنوب القطاع.

وأشار إلى أن العدوان خلف، حتى الآن، خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ١٧٧ مليون وخمسمائة ألف دولار، منها: ١٢٧ مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة ب ٥٠ مليون وخمسمائة ألف دولار، وفق التالي:

وقصف الاحتلال منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى اكثر من ٧٧٠ وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٤٩٧٦ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

فضلا عن قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ٩٧، وهدم كلي لحق ب ٣٢ مقر إعلامي، فضلا عن أضرار لعشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٣٦ مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى قصف ٦٥ مقر حكومي ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة ١٦ مليون دولار.

وتضررت ٣٦ مدرسة وعدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

كما قصف الاحتلال مزارع حيوانية وأراضي زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت ١٧ مليون دولار.

كما ألحق خسائر مباشرة بقيمة ٢١ مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء قصفها ومنها قصف ٤ مقرات لبنوك محلية، ومصانع.

وقصف شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت ١٤ مليون دولار.

ووقوع خسائر مباشرة بقيمة ١٠ مليون دولار في قطاع الطاقة جراء قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء.

وتضرر عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت ٥ مليون دولار.

وتضرر شبكات اتصالات وانترنت ومحولات ومعدات، بقيمة وصلت ٦ مليون ومائة ألف دولار.

وتعرض ٨ مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ وتضررت عشرات دور العبادة (مساجد وكنائس) جراء القصف، وبلغ تقدير خسائرها المادية المباشرة ٢ مليون دولار.

واستمر إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.

وجريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح مئات العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب إغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، ومنع دخول الوقود لمحطة الكهرباء، وهو ما يعد جريمة إنسانية وحرب إبادة بحق أبناء شعبنا جميعا في قطاع غزة.