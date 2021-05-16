البرلمان العربي يستنكر صمت نظيره الأوروبي أمام الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

استنكر البرلمان العربي بأشد العبارات صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت في دول عربية وأوروبية ومنظمات منددة باعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين ومعبرة عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تُعد تحدياً سافراً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء بوحشية يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة”.

وعبّر البرلمان العربي عن اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه واصياً عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان، قائلاً”من الأولى أن يتحرك ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرئيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقى لجرائم حرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين”.

وجدد إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، داعياً مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف عدوان إسرائيل ووضع حداً لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

ويعقد البرلمان العربي جلسته الطارئة المقرر انعقادها الأربعاء القادم لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك، ويسبقها اجتماعا طارئاً للجنة فلسطين بالبرلمان العربي التي يرأسها رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، وذلك للوقوف على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.