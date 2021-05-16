ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني إلى 202 شهيد

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الخليج – واس: ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية اليوم إلى 202 شهيد و5588 جريحاً.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ 181 شهيداً، بينهم 52 طفلاً، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيداً بينهم طفل.
وأشارت إلى أن المصابين بالقصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة بلغ 1225 مصاباً، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحاً.
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