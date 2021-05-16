ارتفاع عدد شهداء مجزرة ”شارع الوحدة” وسط غزة إلى 37

انتشلت طواقم الإنقاذ عصر اليوم الأحد، جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض العمارة السكنية التي دمرتها طائرات الاحتلال فجر اليوم في شارع الوحدة بحي الرمال الشمالي وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت بعد جهود كبيرة جثامين عدد من الشهداء غالبيتهم من الأطفال من تحت ركام عمارة الكولك المستهدفة، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المجزرة البشعة إلى 37 شهيداً، من بينهم 13 سيدة و 8 أطفال، إضافة إلى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة.