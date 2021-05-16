استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين تونس وليبيا بعد توقفها 7 سنوات

أعلنت شركة الخطوط التونسية، الأحد، عن استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا، بدءًا من غد الإثنين، وذلك بعد توقفها منذ 7 سنوات.

وأكدت الشركة التونسية، أنها ستنظم رحلة واحدة يوميًا، ذهابًا وأيابًا، بين مطاري قرطاج في تونس، ومطار معيتيقة في العاصمة الليببية طرابلس.

وفي السياق ذاته، وبحسب إدارة مطار بنينا في بنغازي الليبية، ستعود الرحلات الأسبوعية بين تونس وليبيا بمعدل 3 رحلات أسبوعية، بين تونس وبنغازي.

وكان من المقرر أن يتم استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا، يوم 27 إبريل/ نيسان الماضي، غير أن تأخر انتهاء ترتيبات عودة عمل الخطوط الجوية بين البلدين، كان وراء التأخير.

وجرى حديث في ديسمبر/ كانون الأول من 2020، بخصوص تسيير رحلات جوية يومية بين البلدين، غير أن تأخير توقيع عقود التأمين المتصلة بتلك الرحلات، أجّل عودة رحلات الخطوط التونسية، إلى المطارات الليبية.

وتفيد تقارير محلية، بأن البلدين يخططان لرفع عدد الرحلات بينهما بشكل تصاعدي، في الفترة المقبلة، وذلك بعد توقفها في منتصف يوليو/ تموز من عام 2014، لأسباب أمنية.

وتؤكد وزارة النقل واللوجستيك التونسية، أن خط الطيران الرابط بين تونس، وجارتها الشرقية ليبيا، يُعد أكثر الخطوط الربحية للناقلة الجوية التونسية، إذْ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاطها، وكانت الخطوط التونسية تسيّر سبع رحلات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة، وبنغازي، ومصراتة، وسبها.

وكانت أولوية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، أحد محاور المحادثات في زيارة الرئيس التونسي إلى ليبيا في منتصف مارس/ ٱذار الماضي، واتفق البلدان على تنشيط التعامل التجاري بينهما، ورفع المبادلات التجارية، من خلال عودة الرحلات الجوية لنقل المسافرين أو السلع.