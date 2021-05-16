سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع تمكين الأيتام في اليمن

الخليج – واس: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر أبريل 2021م تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات المهرة وعدن ومأرب.

وجرى خلال شهر أبريل 2021م تقديم 3,000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في المحافظات المستهدفة، حيث بلغت نسبة الذكور 55% و الإناث 45%، والمقيمين 75% و النازحين 25% .

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام اليمنيين وتمكينهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء الظروف الراهنة.