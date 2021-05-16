- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر أبريل 2021م تنفيذ مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظات المهرة وعدن ومأرب.
وجرى خلال شهر أبريل 2021م تقديم 3,000 خدمة توزعت في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والرعاية الصحية الأولية والكفالة النقدية، استفاد منها 1,000 فرد في المحافظات المستهدفة، حيث بلغت نسبة الذكور 55% و الإناث 45%، والمقيمين 75% و النازحين 25% .
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لحماية الأيتام اليمنيين وتمكينهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتحسين ظروفهم المعيشية بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء الظروف الراهنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع تمكين الأيتام في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.