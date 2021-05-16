“سكني” يصدر 485 ألف شهادة “تصرفات عقارية”

الخليج – واس: كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” لشهر مايو عن أبرز إنجازات البرنامج حتى شهر أبريل من العام الجاري 2021، وتضمن التقرير أعداد الأسر المستفيدة، والمشاريع التي يجري تنفيذها، وأعداد شهادات التصرفات العقارية، والخدمات والخيارات التي يقدمها البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأوضح التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر أبريل الماضي بلغت 485,052 شهادة، واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن برنامج “سكني” بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وأبرز التقرير استفادة 89,493 أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر أبريل من العام الجاري 2021 منها 66,651 أسرة سكنت في منازلها خلال 4 أشهر، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أبريل 19,373 أسرة جديدة، بينهم 17,085 أسرة سكنت منازلها.

واستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 64 مشروعاً بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، كما تناول التقرير تسليم الخيارات السكنية للأسر السعودية خلال شهر أبريل من أراضي ووحدات سكنية وطرح 5 مخططات سكنية جديدة للأراضي، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق “سكني” استعراض وحجز الأراضي إلكترونياً ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

ويُقدم تطبيق “سكني” عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و”عروض الأسعار”، وخدمة المستشار العقاري، و”التصاميم الهندسية”، و”المقاول المعتمد”، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.