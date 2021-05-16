وزير الخارجية التونسي: ندين بشدة ممارسات إسرائيل وعدم احترامها المقدسات 

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأحد، إن بلاده تدين "بشدة" ممارسات إسرائيل "وعدم احترامها المقدسات".
وأضاف في كلمته خلال جلسة افتراضية طارئة لمجلس الأمن أن "ما يعيشه الفلسطينيون حاليا هو تكرار لما عاشوه على امتداد عقود... ومن الواجب السياسي والأخلاقي والقانوني تحديد المسؤوليات".
ودعا الجرندي المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها وحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال"، لافتا إلى أن "تونس ستواصل جهودها لوقف فوري لإطلاق النار".
وجدد الجرندي التزام بلاده بمواصلة المساعي البناءة "حتى تحقيق تسوية شاملة وعادلة" للقضية الفلسطينية.
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