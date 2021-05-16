مصر: فتح معبر رفح استثنائيًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين

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الخليج – واس: قررت السُلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري استثنائيًا لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
وكانت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء المصرية قد أعلنت أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي مصابين من قطاع غزة، كما استعد مرفق إسعاف شمال سيناء من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل حالات المصابين المستعصية للمستشفيات بالمحافظات الأخرى.
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