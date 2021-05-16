الصحة الفلسطينية في غزة تعلن مقتل 197 وإصابة أكثر من 1235 في...

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على القطاع إلى 197 قتيلا بينهم 58 طفلا، و34 سيدة و15 مسنا، وأكثر من 1235 جريحا.
وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع يوسف أبو الريش إن "أياما من العدوان خلفت حتى الآن 197 شهيدا من الضحايا الأبرياء منهم 58 طفلا و34 سيدة و15 مسنا، وما يزيد عن 1235 جريحا".
وأضاف: "لقد فجع العالم في صبيحة هذا اليوم بحجم الجريمة النكراء بحق الأبرياء العزل الآمنين في بيوتهم حيث، صب المحتل الغاشم أعتى الأسلحة وأشدها فتكا لتحول أجساد الأطفال الغضة إلى أشلاء".
وتابع: "العدد المسجل لهذه المجزرة التي يندى لها جبين الإنسانية 42 شهيدا وأكثر من 50 جريحا".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمر مراكز الرعاية الأولية، ودمر الطرقات المؤدية الى المستشفيات واستهداف سيارات الإسعاف وأعاق وصولها لإخلاء الجرحى، واستهدف الكوادر الصحية ومنع وصول الإمدادات والفرق الطبية، وحرم المرضى من الوصول الى علاجاتهم، وحرم السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومختلف المرضى من الوصول الآمن لتلقي الرعاية الصحية".
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