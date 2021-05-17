أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعرض إسرائيل للهجوم بنحو 60 صاروخًا من قطاع غزة خلال الـ 12 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا أطلق نحو 60 صاروخًا من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل”.
وزعم أدرعي سقوط 10 من تلك الصواريخ داخل القطاع بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها وفق سياسة الاعتراض.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت منزلا في مهيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وردت المقاومة الفلسطينية على القصف الإسرائيلي بوابل من الصواريخ تجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاومة الفلسطينية تهاجم إسرائيل بـ 60 صاروخًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.