المقاومة الفلسطينية تهاجم إسرائيل بـ 60 صاروخًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعرض إسرائيل للهجوم بنحو 60 صاروخًا من قطاع غزة خلال الـ 12 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا أطلق نحو 60 صاروخًا من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل”.

وزعم أدرعي سقوط 10 من تلك الصواريخ داخل القطاع بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها وفق سياسة الاعتراض.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت منزلا في مهيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وردت المقاومة الفلسطينية على القصف الإسرائيلي بوابل من الصواريخ تجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة.