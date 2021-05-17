الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 218 قتيلا وأكثر من...

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى".

وقالت الوزارة إن "عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، وهناك 1235 جريحا"، لافتة إلى أن "عدد شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 21 شهيدا، بينهم طفل، وهناك أكثر من 4369 مصابا".

كما كشفت الصحة الفلسطينية أن "مجمل ما وصل مراكز العلاج، يوم الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلا