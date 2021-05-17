تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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