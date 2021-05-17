وزير الإعلام اليمني يدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في محافظة الحديدة

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الخليج – واس: أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني, واستنكر بأشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطعم في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة اليمنية, بطائرة مسيرة “إيرانية الصنع” لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.
وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أمس السبت, أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة اليمنية، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزارعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من الأطفال والنساء.
وطالب الإرياني المبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة, بإدانة هذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك سافر لاتفاق ستوكهولم.. داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين الأبرياء للمحاسبة.
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