أفاد وسائل اعلامية بأن غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم، مصنع "فومكو" للإسفنج بشمال قطاع غزة. وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطيران الإسرائيلي يستهدف لمصنع شمالي قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.