طائرات الاحتلال تشن أكثر من 100 غارة على شمال غزة وغربها

الخليج – واس: شن الطيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، غارات عنيفة استهدفت عدة منازل ومباني ومواقع وطرقات على طول المنطقة الغربية لمدينة غزة من الشمال حتى الجنوب.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 100 غارة عنيفة على عدة مناطق، تركزت على المنطقة الغربية لمجمع الشفاء الطبي.

واستهدف القصف مجمع أنصار، ومواقع قرب أبراح المقوسي، ومنزل مكون من 4 طوابق قرب مستشفى الشفاء، ومبنى آخر، وطرق رئيسية وفرعية في أحياء الرمال وتل الهوا والشيخ عجلين والمنطقة الغربية من حي الزيتون.

وأوضحت المصادر أن عدداً من المواطنين بينهم نساء وأطفال أصيبوا، مشيرة إلى أن مركبات الإسعاف والطواقم الطبية تواجه صعوبة في الوصول والحركة لنقل الجرحى بفعل تدمير الطيران الإسرائيلي للطرق الرئيسية المؤدية إلى المستشفيات.

كما خلف القصف أضراراً جسيمة في خطوط نقل الكهرباء من محطة التوليد باتجاه مدينة غزة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة منها.