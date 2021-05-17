استشهاد 4 فلسطينيين في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة

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الخليج – واس: استشهد أربعة فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن مواطناً استشهد جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ مركبة مدنية بالقرب من الميناء غرب مدينة غزة، وآخران كانا موجودين بالقرب من المكان.
وأضافت المصادر أن مواطناً استشهد وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من المنازل في بلدتي بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة.
وأشار المصادر إلى أن طائرات الاحتلال قصفت عدداً من المنازل، مما أدى لاستشهاد مواطن في بلدة جباليا، وإصابة أكثر من 15 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شرق بيت لاهيا.
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