إرتفاع قياسي للذهب منذ 3 أشهر

إرتفاع قياسي للذهب منذ 3 أشهرارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في نحو 3 أشهر، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفعل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من ارتفاع حالات كوفيد-19 في بعض الدول الآسيوية.

وصعد أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1854 دولارا للأونصة، بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير الماضي. وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمائة إلى 1853.20 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى "ديلي إف إكس": "تنخفض عوائد سندات الخزانة، ومن ناحية أخرى، يبدو أن هناك مخاوف بشأن عودة وتيرة الإصابات بالفيروس للزيادة في سنغافورة وتايوان وأسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة".

ومن المقرر أن تغلق سنغافورة معظم المدارس اعتبار من يوم الأربعاء المقبل، بعد أن سجلت المدينة أكبر عدد من الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ شهور، بينما فرضت تايوان قيودا جديدة على التجمعات والحركة.

وفي الهند، ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالجائحة، بعد الولايات المتحدة، وصل مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ما يقرب من 24.7 مليون، أمس الأحد.

