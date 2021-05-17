عباس خلال لقائه المبعوث الأمريكي: نؤكد ضرورة تدخل واشنطن لوضع حد للعدوان...

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، هادي عمر، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وخلال اللقاء، أطلع محمود عباس المبعوث الأميركي على "الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة من المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون الإرهاب ويدعون لقتل العرب، واعتداءات قوات الاحتلال على أبناء شعبنا والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والتصعيد الإسرائيلي الوحشي والاجرامي الذي يجب أن يتوقف فورا على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي خلف كارثة ودمارا تسبب باستشهاد المئات وجرح وتشريد الآلاف من أبناء شعبنا، والذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني "ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، لأن الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن "الجانب الفلسطيني مستعد للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وفق ما أقره القانون الدولي".

هذا وجدد محمود عباس شكره للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على "قرارات ادارته باستئناف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وعن طريق الاونروا".

من جانبه، أكد هادي عمرو "ضرورة تحقيق التهدئة ووقف التصعيد".

وأوضح المبعوث الأمريكي أن "إدارة الرئيس بايدن تبذل جهودا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف"، مجددا التأكيد على مواقف الإدارة الأميركية "الملتزمة بتحقيق السلام وتوفير الفرص المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وامن وازدهار"، مؤكدا "أهمية العمل من أجل حل الدولتين".