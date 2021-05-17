الكويت تستدعي سفير التشيك احتجاجا على نشره صورة مؤيدة لإسرائيل

أثار سفير جمهورية التشيك لدى الكويت غضب الكويتيين ومطالب بترحيله بعد قيامه بنشر ملصق على الإنترنت يعبّر فيه عن دعمه لإسرائيل، ما دفعه للاعتذار بعدما استدعته وزارة خارجية الدولة الخليجية لتقديم احتجاج.

وظهر السفير مارتن دوفراك في الصورة على حسابه في تطبيق انستجرام وقد وضع علم الدولة العبرية إلى جانب عبارة: “أنا أقف مع إسرائيل” فوق عبارة أخرى هي “إسرائيل تتعرض لهجوم”.

وخلّفت الصورة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، دفعت السفير إلى حذفها من حسابه رغم أنّ التعليقات المطالبة بطرده من البلد الخليجي توالت على صوره الأخرى.

وكتب أحد المعلقين: “غادر بلادنا. أنت غير مرحب بك هنا، أبدا”، بينما كتب آخر: “من المعيب أن تدعم دولة تقتل الاطفال”.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير اليوم الإثنين للاحتجاج على المنشور.

وأكّدت الوزارة، في بيان، رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن السفير مارتن دوفراك على حسابه الشخصي في موقع انستجرام.

وبحسب البيان، فإن ذلك التصرف المرفوض وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية.

ومن جهته، نشر حساب السفارة التشيكية في الكويت بيانا باللغة الإنكليزية على تويتر تضمن اعتذارا من السفير.

وقال في البيان: “أشعر بالأسف الشديد على وضع العلم الإسرائيلي على صفحتي الشخصية الخاصة، والتي أثارت غضبا وسخطا مفهومين لدى العديد من الأشخاص تجاه الوضع الحالي المأسوي للغاية في قطاع غزة”.

وبحسب السفير: “لم يكن في نيتي مطلقا التعبير عن أي شكل من أشكال عدم الاحترام تجاه الضحايا الفلسطينيين الأبرياء والمصابين الذين نشهد حاليا خسارتهم مع أسفي البالغ لذلك”، متقدّما بالاعتذار “لجميع الكويتيين والفلسطينيين”.