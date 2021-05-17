استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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الخليج – واس: استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي متفرق لعدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة باستشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي لبلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وانتشلت الطواقم الطبية من تحت الركام شهيداً فلسطينياً وعدة إصابات جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل عائلة أبو جلهوم في منطقة التوام غرب شمال غزة.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مما أدى إلى إصابة طفلين شقيقين بجروح خطيرة.
كما استشهد مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته في القصف المدفعي قبل يومين غرب بيت لاهيا، كما جرى انتشال شهيد من تحت أنقاض عمارة أبو عوف التي دمرتها طائرات الاحتلال فجر أمس في شارع الوحدة وسط غزة.
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