- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 100 يوم 1210 مساجد تم فتح 1188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد المغلقة مسجدان في كل من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض, والمنطقة الشرقية, ومنطقة الحدود الشمالية.
كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجداً ثمانية منها بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق الشرقية, والرياض, وجازان, وعسير, ونجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشؤون الإسلامية: إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق وإعادة فتح 13 مسجداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.