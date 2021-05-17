 بدعم سلمان للإغاثة.. مركز الأطراف الصناعية بعدن يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

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الخليج – واس: واصل مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقام المركز خلال شهر مارس 2021م بتقديم 464 خدمة وزعت على 321 مستفيدا، منها 49 خدمة في حالات قياس الأطراف استفاد منها 49 مريضًا، و قُدمت 26 خدمة في التأهيل الفني (الصيانة) استفاد منها 20 مستفيدا، و قدمت 20 خدمة في مجال الأطراف الصناعية استفاد منها 20 مريضا، فيما قدمت 22 خدمة في حالات التدريب على الأطراف استفاد منها 21 فردا، فيما قدمت 4 خدمات في مجال الأطراف التقويمية استفاد منها 4 مرضى، وقدمت 343 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) استفاد منها 207 أفراد.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته ومحافظاته دون تمييز.
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