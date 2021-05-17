باكستان تطالب مجلس الأمن بتحميل الاحتلال مسؤولية جرائم الحرب بحق الفلسطينيين

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الخليج – واس: طالبت باكستان مجلس الأمن الدولي بمحاسبة إسرائيل وتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم إنسانية خلال عدوانها الجاري ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
وأكد المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم في بيان اليوم أن الوضع في الأراضي الفلسطينية سيئ للغاية، ويجب تحرك مجلس الأمن بشكل فوري لوقف استخدام إسرائيل للعنف المفرط ضد الفلسطينيين.
ودعا إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة التي تتعلق بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للعيش ومتصلة جغرافياً وأن تكون القدس عاصمتها.
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