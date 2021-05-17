دوري أبطال آسيا ضعيف

تعتبر بطولة الدوري القاري لأي قارة أقوى واغلى وأهم البطولات والتي تشارك فيها العديد من الفرق المميزة والعريقة وذات شأن كبير في تحقيق البطولات المحليه بدولها .

وفي كل قارات العالم تلعب البطولة بشكل منظم وتكون الفرص متكافئة لجميع الفرق لتحقيق البطولة بل وحتى من الممكن أن يلعب فريقان من دولة واحدة في النهائي كما حدث قديماً وسيحدث هذا العام عندما يتقابل مانشيتر سيتي وتشيلسي وكلاهما من إنجلترا .

إن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أضعف البطولة بشكل كبير عندما قام بتوزيع الفرق لغرب القارة وشرقها ، حيث يتأهل فريق واحد من الغرب وآخر من الشرق وبالتالي إنعدم وإستحال وجود فريقان من دولة واحدة في النهائي ، وكان من الممكن أن يتقبل المتابع الرياضي هذا التقسيم اذا كان يترشح بطل الغرب وبطل الشرق لكأس العالم للأندية .

ويجب على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراجعة نظام البطولة وأن تتقابل فرق الشرق مع الغرب من دور الـ 16 للبطولة كما كان معمول به سابقا، وأن تكون الأدوار بنظام القرعه .

وبهذه الطريقة سيكون لدينا لنا دوري أبطال آسيا قوى تتصارع فيه مختلف المدارس الكروية ويشاهد المتابع للبطولة فرق عديده .

وبالتالي يتأهل الأجدر والأحق ومن الممكن أن نشاهد فريقان من دولة واحده في النهائي سواء من السعودية او من اليابان او من كوريا الجنوبية