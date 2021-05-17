كتبه – زيد السربل

ايه انا كويتي .. ايه انا سعودي .. ايه انا بحريني .. ايه انا اماراتي .. ايه انا عماني .. ايه انا قطري .. وافتخر بأني خليجي … خليجي عربي .

ولاتعتقدون بانها مجرد كلمات او تفاخر يردد بين حين و آخر في المجالس او للمجامله خلال بث حي ومباشر وغير مباشر في المحطات والقنوات المرئية والمسموعة والالكترونية والمنابر الاعلامية المختلفة بل هي معاني زدات مدلاولات عميقة المعنى …متجذرة في عقول اهل الخليج وافكارهم .

ومفعمة بأحاسيس ومشاعر وطنية وحب الارض والوطن والشعب والانتماء والولاء لهم… وهنا يتجلى مفهوم المواطنة ومدى مساهمتها في تعزيز بناء المجتمع بعلاقة متينة ووثيقة بين افراد المجتمع الخليجي الواحد في اطار مواثيق واعراف تساهم في الارتقاء والنهوض بالمستوى العام في ظل قانون إنساني يتمثل بتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتكافؤ الفرص والمشاركة الجماعية في صناعة القرار ونبذ التمييز العنصري بين الفرد وجماعته ويتساوى الجميع في الحقوق والواجبات .

انها سمات المجتمع الخليجي الواحد وهي ديدنه على مستوى القيادة والحكومة والشعوب حتى وان اختلفت وجهات النظر فهي خلافات سطحية لكنها هادفه ومن اجل المصلحة والبناء ليست اختلافات في سبيل التفرقة والهدم … ايه سأبقى ويبقى معي ابناء مجلس التعاون الخليجي رجالاً ونساءاً…. كبارا وصغارا … على هذه الروح المتشبعة بالوطنية والمواطنة المخلصة … ايه كلنا قطر في هذا الزمان وسنبقى دائما كما كنا من قبل وبعد… ونتفاخر ونتباهى باستضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم كأول دولة خليجية عربية .

مونديال احسبه انا ونحسبه جميعا مونديال القرن او العصر الحديث …وهنا يظهر المعدن الخليجي الاصيل بوقفته الراسخةالجاده …وهويته الشامخة… وعلاقته المتجذرة …ورغبته الجامحه… ليقدم للعالم نموذجا حي يعكس حقيقة واقع المواطن الخليجي وحبه لخليج الخير والعطاء بدرره وداناته الست .

وايه انا اليوم وكل يوم قطري خليجي .